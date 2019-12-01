Revelan imágenes inéditas del operativo contra "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco; Ejército cercó al líder delincuencial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:27:09

Ciudad de México, 23 de febrero del 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer un reporte detallado sobre el operativo realizado contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Como parte de la información oficial, la dependencia difundió una imagen del inmueble donde presuntamente se encontraba el objetivo del operativo.

Según el informe, su localización se logró en una cabaña situada en Tapalpa, Jalisco, a partir del seguimiento a una de sus parejas sentimentales.

La intervención fue coordinada por fuerzas federales integradas por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez confirmada su presencia en el lugar, se desplegó el operativo en la zona.

De acuerdo con la versión oficial, al advertir la llegada de las fuerzas de seguridad, hombres armados comenzaron a disparar contra los efectivos, quienes respondieron a la agresión.

El enfrentamiento dejó como saldo ocho presuntos integrantes del grupo criminal fallecidos. Además, se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, dos vehículos todo terreno tipo razer, así como cartuchos y cargadores.

Tras los primeros hechos, “El Mencho” y parte de su círculo cercano intentaron huir hacia una zona boscosa. Las fuerzas federales implementaron un cerco para impedir su escape.

Durante la persecución, los agresores dispararon contra una aeronave oficial, la cual resultó dañada y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Las autoridades señalaron que, al resultar heridos, el líder del CJNG y sus escoltas fueron trasladados vía aérea para recibir atención médica primero a Morelia, y posteriormente a la Ciudad de México. Según el informe, ninguno sobrevivió a las lesiones.