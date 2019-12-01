Presunto responsable de incendio y robo en una iglesia en Morelia, Michoacán, es vinculado a proceso 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 14:05:24
Morelia, Michoacán, 30 de noviembre del 2025.- Jairo Emmanuel “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de daño en las cosas agravado y robo en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de una iglesia ubicada en esta capital, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba expuestos ante el Juez de Control, el 27 de noviembre el investigado ingresó a un templo religioso en la colonia Felícitas del Río, donde presuntamente intentó apoderarse de diversos objetos de valor. Minutos después, el imputado habría provocado un incendio al interior del inmueble, ocasionando daños materiales cuyo monto asciende a 793 mil 62 pesos.

El hombre fue retenido en el lugar hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a su detención y lo presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia.

Tras ser llevado a audiencia, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

