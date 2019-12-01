Fueron cinco muertos y seis heridos en ataque armado en una fiesta de Valle de Santiago, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 11:56:14

Valle de Santiago, Guanajuato, 7 de diciembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que cinco personas fueron asesinadas y seis más resultaron heridas durante un ataque armado registrado la noche del sábado en una reunión familiar en la colonia 20 de Noviembre del municipio de Valle de Santiago.

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro hombres y una mujer, mientras que entre los lesionados hay cuatro mujeres y dos hombres, todos ellos dentro de un domicilio ubicado en la calle Durango, donde convivían al momento del ataque.

Según versiones extraoficiales, un comando armado arribó directamente a la vivienda y abrió fuego contra los asistentes. Testimonios de vecinos señalan que se escucharon más de 50 detonaciones, lo que generó momentos de pánico y confusión en la zona, mientras algunos habitantes se resguardaban ante la intensidad del ataque.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de seguridad, quienes encontraron a varias personas heridas y las trasladaron a distintos hospitales para recibir atención médica.

La Fiscalía informó que ya se llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el multihomicidio, así como para identificar a los responsables de este hecho que ha conmocionado al municipio.