México firma contrato por mil millones de dólares con fabricante francés de trenes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 14:50:34

Ciudad de México, a 26 de diciembre 2025.- El conglomerado de ferrocarriles de México firmó un contrato por mil 83 millones de dólares con la empresa Alstrom, para la a adquisición de 47 trenes y su mantenimiento durante cinco años.

Lo anterior lo dio a conocer la empresa francesa, luego de que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México (ARTF) plasmó su firma en el acuerdo que incluye 33 trenes de larga distancia y 14 trenes suburbanos.

Cabe señalar que, más del 75 por ciento del contenido de estas unidades se fabricarán en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, Hidalgo, donde se ubica la primera planta de montaje de la marca en Norteamérica.

De acuerdo con Alstom, el proyecto permitirá "crear y mantener cientos de empleos" en ingeniería, gestión de proyectos y en el sector manufacturero.