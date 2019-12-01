Fraude, extorsión y amenazas colocan a Michoacán en el cuarto lugar nacional por impacto económico de la inseguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 18:48:04

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre del 2025. - Según el INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, Michoacán se ubica como el cuarto lugar de entidades con mayor impacto económico a causa de la inseguridad.

El año pasado, durante 2024... ocurrieron en el estado 836 mil 608 delitos, con pérdidas generales estimadas en más de 6 mil 391 millones de pesos. El costo total del delito asciende a 10 mil 047 millones de pesos, lo que equivale a 7 mil 643 pesos por persona afectada.

Asimismo, los datos del Inegi indican que los delitos más comunes en Michoacán son el fraude, seguido de la extorsión y las amenazas. En cuanto a la percepción, 80.9 por ciento de los michoacanos consideran inseguro su contexto social, mientras que solo 44.9 por ciento se siente seguro al caminar de noche cerca de su vivienda.

En Michoacán, el 93.6 por ciento de los delitos no se denuncian, lo que mantiene una amplia “cifra negra” en materia de justicia.