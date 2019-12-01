Fiscalía Michoacán ofrece 100 mil pesos por policía municipal que mató a una joven en retén en Zitácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 19:24:41

Morelia, Mich., a 30 de diciembre de 2025.— Luego de 23 días, cuando una joven fue tiroteada en un retén municipal perdiendo la vida, la Fiscalía General del estado de Michoacán emitió una cédula de recompensa por la detención de Carlos Alberto Anaya Florencio, policía estatal comisionado a Tránsito Municipal, señalado como presunto responsable del homicidio calificado de María de los Ángeles E., de apenas 23 años, y de lesiones calificadas contra Irving David C., de 20.

Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre, en plena vía pública de Zitácuaro. Sin embargo, la orden y la recompensa llegaron casi un mes después, cuando el presunto responsable ya había desaparecido, dejando abiertas preguntas incómodas sobre quién lo protegió y por qué se permitió su huida.

Disparó, mató… y se fue como si nada

De acuerdo con la propia carpeta de investigación, el agente se encontraba en un punto de revisióncuando, tras una persecución, accionó su arma de fuego contra una pareja que viajaba en motocicleta, en la calle Guillermo Prieto, casi esquina con Pípila.

El resultado fue devastador: María de los Ángeles murió y su acompañante quedó herido.

Lo más grave no ocurrió solo con los disparos, sino después: el policía abandonó el lugar, regresó tranquilamente al punto de control, se fue a su base, no reportó los hechos, dejó su arma y desapareció, sin que nadie —al menos oficialmente— lo detuviera.

Pese a que la identidad del presunto agresor estaba plenamente establecida, la FGE no liberó de inmediato una orden de localización pública ni ofreció recompensa hasta ahora.

El Fiscal General Carlos Torres Piña firmó el acuerdo 23/2025, ofreciendo hasta 100 mil pesos por información que permita su captura.