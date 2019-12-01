Apagón telefónico en Morelia enciende alarmas: FGR investiga posible sabotaje contra empresa 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 17:34:02

Morelia, Mich., a 30 de diciembre de 2025.– El colapso del servicio de telefonía e internet de Telmex en Morelia dejó de ser un simple “problema técnico” y se convirtió en un asunto de seguridad federal. Las fallas masivas que han incomunicado a miles de usuarios detonaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya abrió una investigación formal al tratarse de un servicio estratégico bajo competencia federal.

Durante días, amplias zonas de la capital michoacana han padecido lo que usuarios califican como un verdadero apagón telefónico: líneas muertas, llamadas que no entran ni salen y conexiones de internet prácticamente inservibles. El problema ha paralizado comercios, afectado trámites y generado preocupación entre ciudadanos que dependen del servicio para emergencias.

Fuentes confirmaron que la FGR indaga si las fallas obedecen únicamente a desperfectos técnicos o si existe daño deliberado a la infraestructura de telecomunicaciones, negligencia grave o incluso actos de sabotaje. Cualquiera de estos escenarios podría configurar delitos del orden federal.

Ante las fallas, la falta de información oficial y de soluciones inmediatas ha intensificado las quejas.

La investigación federal contempla la revisión de reportes técnicos, la recopilación de denuncias ciudadanas y la posible intervención de organismos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No se descarta que, de acreditarse irregularidades, se finquen responsabilidades.

Mientras la FGR avanza en las indagatorias, Morelia sigue incomunicada a ratos, con miles de ciudadanos pagando un servicio que no reciben y preguntándose cómo una falla de esta magnitud pudo escalar hasta convertirse en un tema de interés nacional.