A puñaladas asesina a un taxista en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 19:57:36
Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un taxista fue asesinado a puñaladas en calles de la colonia Doctor Miguel Silva de esta capital del estado.

 

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en sobre la calle Melecio Aguilar ferrería, en el referido asentamiento había atacado a puñaladas a una persona.

 

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

 

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer el cual presentaba una lesión de arma blanca en el abdomen, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

