Sustraen en Ooapas Morelia cilindro con cloro mortal; UEPC activa alerta en varios estados

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembrede 2025.— La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno de Colima activó una alerta preventiva regional tras el robo de un cilindro con cloro, sustancia considerada altamente tóxica y potencialmente letal para la población en caso de exposición.

El cilindro, con capacidad de 58 kilogramos y aproximadamente la mitad de su contenido, fue sustraído de las instalaciones del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), en el municipio de Morelia, Michoacán. Debido a la peligrosidad del material, las autoridades advierten que su manipulación indebida representa un riesgo extremo para la salud y la vida.

De acuerdo con la UEPC, el cloro es utilizado de manera segura únicamente bajo condiciones controladas, principalmente para la potabilización del agua, desinfección de redes hidráulicas, tratamiento de aguas residuales y diversos procesos industriales. No obstante, fuera de estos sistemas y sin el manejo especializado, puede generar consecuencias graves e incluso mortales.

La alerta no se limita a Colima, sino que se extiende a los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, entidades donde existe la posibilidad de que el cilindro robado sea trasladado o localizado.

Protección Civil advirtió que la inhalación de cloro provoca irritación severa de las vías respiratorias, tos persistente, dificultad para respirar y daños pulmonares que pueden manifestarse horas después de la exposición, con desenlaces fatales. Asimismo, el contacto directo con la piel o los ojos ocasiona quemaduras químicas, dolor intenso y lesiones que pueden ser permanentes, ya que al mezclarse con la humedad el cloro genera ácidos altamente corrosivos.

Ante este escenario, la UEPC exhortó de manera categórica a la población a no tocar, mover ni intentar abrir ningún cilindro sospechoso. En caso de localizar uno, se debe alejar de inmediato, evitar la inhalación de vapores y reportar de forma urgente al número de emergencias 911, para que personal especializado atienda la situación y se salvaguarde la integridad de la ciudadanía.