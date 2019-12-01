Aseguran a seis personas y arsenal durante operativo militar en Buenavista Tomatlán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 21:21:10

Buenavista Tomatlán, Mich., 30 de diciembre de 2025.— En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Civil, lograron la detención de seis personas y el aseguramiento de armamento, municiones y equipo táctico durante un operativo realizado en este municipio.

De acuerdo con información oficial emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las comandancias de la XII Región Militar y la 43/a Zona Militar, las acciones se llevaron a cabo durante recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres en la localidad de Cinco de Mayo.

Como resultado del despliegue operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron ocho armas largas, cargadores y cartuchos de diversos calibres, así como chalecos tácticos y un campamento presuntamente utilizado por integrantes de un grupo delictivo.

Asimismo, fueron detenidos seis individuos identificados como Misael N.; Alexis N., alias “El Chino”; Jesús N., alias “El Chuy”; Jorge N., alias “El Negro”; Óscar N., alias “El Sanandrés”, y Francisco N., alias “El Zimba”.

Las personas detenidas, junto con el armamento y demás objetos asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y darán seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Sedena informó que el operativo se realizó con estricto apego al marco legal y con respeto a los derechos humanos, y reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir a la delincuencia organizada y reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente