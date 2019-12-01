Caen por cobro de piso dos colombianos y un venezolano en Morelia, Michoacán: les aseguran motos robadas y estupefaciente 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 20:11:45

Morelia, Mich., a 30 de diciembre de 2025.– La detención de tres hombres de nacionalidad extranjera en la capital michoacana volvió a encender las alarmas sobre la creciente participación de extranjeros en actividades delictivas en Michoacán, un fenómeno que autoridades estatales y federales han reconocido como parte de las nuevas dinámicas del crimen organizado en la región.

Este martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), derivado de labores de investigación e inteligencia, aseguraron a dos ciudadanos colombianos y un venezolano en la colonia Lomas de Morelia, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el operativo, los agentes aseguraron bolsas con hierba seca con características de la marihuana, así como dos motocicletas que presentaban alteraciones en sus medios de identificación, un modus operandi recurrente en delitos como halconeo, cobro de piso y extorsión, según antecedentes de investigaciones estatales.

Presunta extorsión y un patrón que se repite

De manera preliminar, las autoridades informaron que los detenidos estarían presuntamente relacionados con actividades de extorsión, uno de los delitos que más ha golpeado a comerciantes, transportistas y ciudadanos en Morelia y otros municipios del estado.

El caso se suma a múltiples detenciones recientes de extranjeros en Michoacán, particularmente de origen sudamericano, que han sido vinculados a estructuras criminales locales, ya sea como operadores directos, sicarios, halcones, cobradores o incluso como personal con entrenamiento táctico, reclutados por organizaciones delictivas.

Un fenómeno reconocido por las autoridades

En los últimos meses, instancias de seguridad han advertido que grupos criminales con presencia en Michoacán han recurrido al reclutamiento de extranjeros, algunos de ellos atraídos con falsas ofertas de trabajo y otros incorporados por sus habilidades específicas, en un intento por fortalecer sus células operativas y evadir la detección local.

Si bien las autoridades no han revelado a qué grupo criminal podrían estar ligados los detenidos, el contexto regional apunta a una estrategia cada vez más internacionalizada del crimen organizado, especialmente en delitos de alto impacto como la extorsión, el narcomenudeo y el uso de vehículos sin registro legal.

La SSP informó que los tres detenidos quedaron a disposición de la FGE, que será la encargada de definir su situación jurídica y determinar si forman parte de una red criminal más amplia con operaciones en Morelia u otros municipios