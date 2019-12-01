Fiscalía lanza plataforma ciudadana para construir Plan de Persecución de Delitos 2025-2034

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- El fiscal general Carlos Torres Piña, presentó la plataforma digital “Transforma Tu Fiscalía”, un espacio de participación ciudadana para enriquecer el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034. El proyecto busca acercar a la institución con la sociedad y fomentar un modelo de justicia más transparente y colaborativo.

La herramienta permitirá a las y los michoacanos enviar propuestas, ideas y observaciones basadas en el conocimiento de su entorno local o regional. Como base de la consulta, ya está disponible un borrador del plan aprobado por el Consejo Consultivo de la Fiscalía, que podrá ser revisado y retroalimentado por la ciudadanía.

Torres Piña explicó que el documento incorpora ejes transversales como perspectiva de género, interculturalidad, transparencia, evaluación constante y combate a la corrupción. El objetivo es que la sociedad contribuya con ejes estratégicos, líneas de acción o proyectos específicos que fortalezcan la procuración de justicia del estado.

La consulta estará abierta del 17 de septiembre al 28 de octubre en el sitio oficial fiscaliamichoacan.gob.mx, donde se podrán llenar formularios, subir documentos o enviar propuestas al correo transformatufiscalia@fiscaliamichoacan.gob.mx. “Transformar la Fiscalía es tarea de todas y todos”, subrayó el fiscal.