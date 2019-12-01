Fiscalía investigará si las víctimas halladas en Apaseo el Alto eran menores de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 22:34:18

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 25 de septiembre del 2025. - La Fiscalía General del Estado trabaja en las investigaciones para confirmar si las dos personas asesinadas y localizadas la tarde de este jueves a un costado de la carretera Panamericana Querétaro–Apaseo el Alto, en la comunidad de Marroquín, se trataban de menores de edad.

El hallazgo se registró poco después de las 18:00 horas, cuando transportistas que circulaban por la zona reportaron al sistema de emergencias 911 la presencia de dos cuerpos tirados a la orilla de la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y paramédicos, quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales y presentaban varias lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Tras corroborar el doble homicidio, el área fue acordonada para preservar los indicios. Hasta el momento se desconoce el tiempo exacto en que fueron abandonados los cuerpos y si los jóvenes eran originarios de la región.

Posteriormente, agentes de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de evidencias y el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la necropsia de ley.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos, determinar la identidad de las víctimas y confirmar oficialmente si se trataba de dos menores de edad.