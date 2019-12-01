Fiscalía investiga agresión contra maestra en Roque, comunidad de Celaya; secretario condena el ataque

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 21:35:51

Celaya, Guanajuato, 22 de octubre de 2026.- Como un hecho que reprueba de manera contundente, calificó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, la agresión contra una maestra de primaria de la comunidad de Roque el pasado lunes, quien fue golpeada en circunstancias que ya son investigadas por la Fiscalía General del Estado.

El caso, que se dio a conocer a través de redes sociales, ya es del conocimiento de las autoridades municipales. El secretario informó que, tras recibir una solicitud de apoyo de autoridades educativas y por instrucciones del presidente municipal, se ordenó a elementos de la Policía Municipal realizar presencia preventiva en el plantel, en horarios focalizados.

“Eso es algo que reprobamos de manera contundente”, expresó Muñoz Huitrón al referirse a la agresión, y llamó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente que se registre en escuelas u otras instalaciones educativas.

El funcionario reconoció que en esa zona del municipio ya se habían presentado situaciones similares, aunque evitó proporcionar mayores detalles sobre el caso, debido a que las investigaciones están en curso y existen líneas de investigación que corresponde esclarecer a la Fiscalía.

“Ya esperemos que ya tenga el tema también la Fiscalía y ya se encuentran las investigaciones”, señaló.

Respecto a la posibilidad de que la agresión esté relacionada con algún conflicto dentro de la escuela o con situaciones externas al plantel, el secretario indicó que no podía adelantar información, a fin de no interferir en las indagatorias.

Sobre la seguridad de la docente y su familia, explicó que hasta el momento no se han acercado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para solicitar protección. Precisó que, en caso de requerirse medidas formales, estas tendrían que ser instruidas por la Fiscalía o por un juez.

Muñoz Huitrón aclaró que la vigilancia no es permanente durante toda la jornada, sino que se realiza en horarios específicos, debido a que la corporación debe mantener presencia en distintos puntos del municipio.

Finalmente, reiteró que las agresiones contra personal educativo no deben ocurrir en ningún espacio y sostuvo que será la Fiscalía la encargada de esclarecer lo sucedido, determinar las circunstancias del ataque y establecer las posibles responsabilidades.