Exfiscal de Chihuahua seguirá preso tras vinculación a proceso por caso de agentes de la CIA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 21:34:03

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 22 de octubre de 2026.- El proceso penal contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, avanzó este jueves luego de que un juez determinara vincularlo a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.

Con esta resolución, el exfuncionario permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa el procedimiento judicial en su contra.

La investigación se relaciona con un despliegue realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde se desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En los hechos también estuvo involucrado personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dos de cuyos integrantes murieron posteriormente en un accidente vehicular, junto con dos funcionarios mexicanos.

El caso generó cuestionamientos sobre la presencia y participación de los agentes extranjeros en territorio nacional, así como sobre las autorizaciones y los procedimientos bajo los cuales se llevó a cabo el operativo.

De acuerdo con la información difundida sobre la resolución judicial, el proceso estatal por coalición de servidores públicos fue desechado por un juez del Estado de México al considerar que no se cumplieron los requisitos correspondientes. Por separado, continúa el procedimiento federal relacionado con la acusación de traición a la patria.

Jáuregui compareció por videoconferencia durante la audiencia, mientras que sus abogados acudieron de manera presencial ante el juzgado. Las investigaciones buscan establecer las posibles responsabilidades del exfuncionario en los hechos.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que el caso continuará su curso legal mientras se determina si existen elementos suficientes para acreditar los delitos que se le atribuyen.