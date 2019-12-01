Fiscalía General de Michoacán inició Carpeta de Investigación por hechos ocurridos en el municipio de Cuitzeo

Morelia, Michoacán, a 8 de enero 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio inicio a una Carpeta de Investigación con relación a hechos registrados al exterior de las instalaciones de la plaza de Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia–Salamanca, en el municipio de Cuitzeo.

Al tener conocimiento sobre este hecho, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se constituyó en el lugar, donde se realizan actos de investigación, localizando sobre la superficie del exterior de dicha plaza, un total de diez costales plastificados de color blanco, en cuyo interior se encontraron cuatro cuerpos desmembrados, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Asimismo, en el sitio se recolectaron y embalaron casquillos percutidos, y se localizaron artefactos tipo bombas molotov, una de ellas sin detonar y otras ya detonadas. De igual forma, se detectaron siete locales comerciales con signos de ahumado en su parte externa.

En el lugar se continúan con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos.