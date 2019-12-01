Fiscalía esclarece multihomicidio en fiesta patronal de San Miguel de Allende; hay detenidos vinculados a proceso

Guanajuato, Guanajuato, a 1 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) informó que logró esclarecer el multihomicidio ocurrido el pasado 17 de agosto durante la fiesta patronal en el templo de San Juan de Los Lagos, en la colonia Malanquín, San Miguel de Allende, donde tres personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida y 16 más resultaron heridas.

Mediante labores de investigación e inteligencia jurídica, la Fiscalía identificó, ubicó y capturó a integrantes de una célula criminal vinculada con el ataque. Durante los operativos, agentes ministeriales aseguraron armas de fuego, equipo táctico, vehículos e indicios relevantes para el caso.

La dependencia destacó que, gracias a una carpeta de investigación robusta, fue posible obtener órdenes de cateo y de aprehensión. Entre los detenidos se encuentra Víctor Aarón “N”, alias El Panadero, quien ya fue vinculado a proceso penal por homicidio y homicidio en grado de tentativa, con medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, fueron capturados otros tres sujetos que quedaron bajo custodia de la autoridad federal. “El Ministerio Público Federal ya ejerció acción penal por ilícitos del ámbito federal, y en cuanto sean vinculados a proceso, esta Fiscalía cumplimentará las órdenes estatales correspondientes”, detalló la institución.

Las acciones fueron posibles gracias a la coordinación de la Secretaría de Seguridad de San Miguel de Allende, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, en un esfuerzo conjunto que permitió dar con los responsables.

La FGE resaltó que los resultados reflejan su compromiso con la verdad y el acceso a la justicia:

“Las investigaciones continúan activas hasta garantizar que todos los implicados enfrenten la justicia”, puntualizó la dependencia.