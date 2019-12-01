Trump advierte que dará "un golpe muy duro" a Irán este sábado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 12:17:39
Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que Irán recibiría un "golpe muy duro" este sábado; asimismo, señaló que considera ampliar las zonas y los grupos de personas que serían objeto de ataques, sin dar más detalles.

¡Hoy Irán recibirá un golpe muy duro! Debido a su mal comportamiento, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos", afirmó el mandatario estadounidense.

Además, el líder republicano consideró como “una rendición” el hecho de que la República Islámica se haya disculpado con sus vecinos por los ataques contra ellos.

Según el mandatario, el gobierno iraní ha ofrecido disculpas y se ha comprometido a cesar sus agresiones en la región, lo cual, el presidente Trump consideró como una derrota para el país persa.

Igualmente, el jefe de Estado dio por terminadas las aspiraciones de dominio regional de Teherán y etiquetó a Irán como "el perdedor del Medio Oriente".

“Irán, que está siendo GOLPEADO HASTA EL CANSANCIO, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos del Medio Oriente, prometiendo que ya no les disparará más. Esta promesa se hizo únicamente debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Ellos buscaban apoderarse y gobernar el Medio Oriente. Es la primera vez que Irán pierde, en miles de años, frente a los países circundantes del Medio Oriente. Han dicho: ‘Gracias, Presidente Trump’. Yo he dicho: ‘¡De nada!’”, compartió el mandatario en su red social.

