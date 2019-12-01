Fiscal de Michoacán señala que es complejo acreditar apología del delito en caso Cobaem

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- Luego de que se hiciera viral un performance realizado en un plantel del Colegio de Bachilleres (Cobaem) en el que los alumnos simulaban portar armas largas, el Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, resaltó que es complejo acreditar que se trata de apología del delito.

En entrevista con medios de comunicación, el Fiscal estatal comentó que sostuvo comunicación con el Director general del subsistema educativo, David Alfaro Cortés, quien detalló que se trata de jornadas culturales de danza, teatro, baile, y a los jóvenes se les ocurrió esta temática que estaría relacionada con la apología del delito,

En este sentido, señaló que si bien el montaje escénico fue parte de la idea que los jóvenes querían realizar, también es responsabilidad de las autoridades escolares revisar los contenidos que se presentan.

Torres Piña señaló que según lo que se tiene conocimiento, no se trató de una crítica o representación sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia; reiteró que seguirá la comunicación al respecto con el director del plantel.