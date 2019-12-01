Fiesta de 15 años termina con una persona herida con arma blanca, en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 14:10:16
Gómez Palacio, Durango, a 15 de septiembre 2025.- Durante la celebración de una fiesta de 15 años, un hombre, identificado como Juan Pablo Carrillo Quesada resultó herido con un arma blanca en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 35 años, se percató de que un grupo de sujetos golpeaban a su hijo por lo que intentó defenderlo, en la riña, otro hombre conocido como “Tony” sacó un cuchillo e hirió al padre de familia, para después darse a la fuga.

Por lo anterior, durante la madrugada del 15 de septiembre, la víctima fue trasladada por sus familiares a un hospital.

Por su parte, la Policía Investigadora de Delitos y la Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) informaron que ya realizan la indagatoria correspondiente y buscan al presunto responsable por la presunta comisión del delito de lesiones y lo que resulte.

