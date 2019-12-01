FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 18:03:26

Ciudad de México, 9 de septiembre del 2025. – El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afimó que el exgobernador y actual senador de Morena, Adán Augusto López, no ha sido citado a declarar en el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, acusado de tener presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Gertz explicó que la FGR no puede llamar a personas sin una relación directa con el proceso, por lo que será necesario detener primero a Bermúdez Requena, quien actualmente está prófugo de la justicia.

El fiscal señaló que el exfuncionario tabasqueño, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana entre diciembre de 2019 y enero de 2024, tiene una orden de aprehensión vigente desde febrero pasado y cuenta con ficha roja de Interpol, en tanto que autoridades sospechan que podría encontrarse en Brasilia, Brasil.

“Cuando logremos ubicarlo, y no cabe duda de que lo haremos, con el apoyo de Interpol podremos obtener la información que aclare este asunto”, aseguró Gertz Manero.