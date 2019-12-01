Confirman la detección de dos casos de gusano barrenador en humanos en Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 21:27:22
Chilpancingo, Guerrero, a 5 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud federal reportó la detección de dos casos de infestación por gusano barrenador en personas en el estado de Guerrero, ambos localizados en municipios de la región Costa Chica: uno en Cópala y otro en Azoyú.

Según el informe correspondiente a la semana epidemiológica número 3 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los contagios corresponden a miasis causada por Cochliomyia hominivorax. En el caso del paciente de Cópala, quien presentó una lesión en la extremidad inferior derecha, ya fue dado de alta; mientras que la persona afectada en Azoyú continúa bajo tratamiento ambulatorio. Los pacientes tienen 74 y 53 años de edad.

En paralelo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dio a conocer que la presencia del gusano barrenador en ganado se ha confirmado en 37 municipios de la entidad, donde se contabilizan 313 reses infectadas.

Entre las demarcaciones que mantienen casos activos se encuentran Ayutla, Coyuca de Benítez, Tecpan, Azoyú, Tlacoachistlahuaca, Petatlán, Acapulco, Igualapa, Chilpancingo, La Unión, Marquelia, Arcelia, Atoyac, Coyuca de Catalán, Heliodoro Castillo, Tierra Colorada, San Luis Acatlán, San Marcos, Acuchillán, Apaxtla, Benito Juárez, Cuajinicuilapa, General Canuto Neri, Huitzuco, Chichihualco, Quechultenango y San Miguel Totolapan.

