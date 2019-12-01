Arrastra exalcalde de Turicato señalamientos por vínculos con Jalisco: Ahora es diputado de Michoacán y su esposa Alcaldesa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 21:50:30

Turicato, Mich., a 5 de febrero de 2026.— Aunque dejó la presidencia municipal hace casi dos años, los señalamientos no se quedaron atrás. Vicente Gómez Núñez, exalcalde de Turicato, arrastró durante su gestión acusaciones contenidas en informes de inteligencia militar que lo ubicaban como presunto foco de riesgo por posibles vínculos con el crimen organizado con presencia en Jalisco.

Hoy, sin alejarse de la sombra del municipio que gobernó, Gómez Núñez despacha como diputado local, mientras que el poder en Turicato quedó en manos de su esposa, quien asumió la presidencia municipal tras el cierre de su administración.

El relevo fue legal, pero políticamente explosivo.

Los señalamientos que nunca se aclararon

Durante su trienio como alcalde, el nombre de Vicente Gómez Núñez apareció en reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados posteriormente en los llamados Guacamaya Leaks. En dichos documentos, elaborados para uso interno del Estado, se advertía sobre la posible infiltración de grupos criminales —principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación— en gobiernos municipales de Michoacán, incluyendo Turicato.

Los informes no derivaron en procesos judiciales públicos, pero tampoco fueron desmentidos ni aclarados oficialmente.

El expediente quedó en el limbo: sin investigación visible, sin exoneración, sin explicaciones.

Cambio de cargo, no de grupo

Al concluir su mandato, lejos de una ruptura política o una sacudida institucional, el poder municipal transitó de manera directa a su círculo más cercano. Su esposa ganó la elección y asumió la alcaldía, manteniendo intacta la estructura política que gobernó el municipio durante el trienio anterior.

Para observadores locales, el mensaje fue claro: el proyecto no terminó, solo cambió de rostro.

Un patrón conocido en regiones bajo presión criminal

Turicato no es un municipio aislado del contexto estatal. Se trata de una zona donde la violencia, la disputa territorial y la presencia de grupos criminales han marcado la vida pública históricamente.

En ese escenario, analistas advierten que el crimen organizado no apuesta por personas individuales, sino por esquemas de control estables, capaces de sobrevivir a los cambios formales de administración.

Por ello, las sucesiones familiares en gobiernos municipales bajo sospecha suelen encender alertas, incluso cuando cumplen con la legalidad electoral.