FGR entrega en extradición a dos mexicanos requeridos por abuso contra tres niños en Estados Unidos

FGR entrega en extradición a dos mexicanos requeridos por abuso contra tres niños en Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 17:13:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2025.– En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a las autoridades estadounidenses a dos hombres de nacionalidad mexicana, acusados de delitos sexuales cometidos contra menores de edad en el estado de Texas.

De acuerdo con la información oficial, el primero de los detenidos, identificado como Francisco “L”, era requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia. Los cargos corresponden a conductas cometidas en perjuicio de dos menores de edad. Esta persona fue detenida en abril pasado en Matamoros, Tamaulipas.

En un segundo caso, Francisco “C” fue solicitado por la misma corte texana por los delitos de agresión sexual agravada e indecencia en contra de un menor. Su captura tuvo lugar también en abril de este año, en la Ciudad de México.

Tras las gestiones realizadas por la FGR, el Gobierno de México concedió la extradición de ambos acusados. La entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes designados por el Gobierno de Estados Unidos recibieron a los reclamados para su traslado final.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran arsenal en la localidad Loma de los Hoyos en Apatzingán, Michoacán
FGR entrega en extradición a dos mexicanos requeridos por abuso contra tres niños en Estados Unidos
Mientras platicaban afuera de un domicilio, ultiman a dos hombres en la comunidad Empalme Escobedo de Comonfort, Guanajuato
Hallan cadáver en Turicato, Michoacán 
Más información de la categoria
Legado de Homero Gómez, el Defensor de la Monarca, se convierte en protesta digital global: Plasman su memoria en arte digital
Concierto de Carín León en el Morelos concluyó con saldo blanco: SSP
Grupo Aeroportuario de la Cdmx toma el control de la terminal en LC en septiembre: Bedolla
Lo privan de la vida en su domicilio en Morelia; ocurrió en la colonia Felicitas del Río
Comentarios