FGR entrega en extradición a dos mexicanos requeridos por abuso contra tres niños en Estados Unidos

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2025.– En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a las autoridades estadounidenses a dos hombres de nacionalidad mexicana, acusados de delitos sexuales cometidos contra menores de edad en el estado de Texas.

De acuerdo con la información oficial, el primero de los detenidos, identificado como Francisco “L”, era requerido por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia. Los cargos corresponden a conductas cometidas en perjuicio de dos menores de edad. Esta persona fue detenida en abril pasado en Matamoros, Tamaulipas.

En un segundo caso, Francisco “C” fue solicitado por la misma corte texana por los delitos de agresión sexual agravada e indecencia en contra de un menor. Su captura tuvo lugar también en abril de este año, en la Ciudad de México.

Tras las gestiones realizadas por la FGR, el Gobierno de México concedió la extradición de ambos acusados. La entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes designados por el Gobierno de Estados Unidos recibieron a los reclamados para su traslado final.