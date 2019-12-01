FGR capacita a la Guardia Civil en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 13:32:51

Morelia, Michoacán, 29 de enero del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, impartió el curso “Informe Policial Homologado” a elementos de la Guardia Civil, en las instalaciones de la FGR en Morelia.

La capacitación fue impartida por un agente del Ministerio Público de la Federación, así como por peritos y personal de la Policía Federal Ministerial, y abordó temas clave como la flagrancia, el correcto llenado del Informe Policial Homologado (IPH), el uso de la plataforma del Registro Nacional de Detenidos (RND) y la presentación de indicios ante la autoridad ministerial derivado de detenciones relacionadas con hechos delictivos.

La FGR explicó que el Informe Policial Homologado es una herramienta fundamental dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ya que busca eliminar duplicidades, reducir tiempos y minimizar errores en su elaboración, lo que incrementa su eficacia en las investigaciones.

Durante la jornada, especialistas del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) expusieron temas relacionados con la cadena de custodia, la preservación de indicios y del lugar de los hechos, así como las medidas de seguridad para el aseguramiento de sustancias como el fentanilo.

El objetivo de esta capacitación es fortalecer el trabajo del primer respondiente, permitiéndole actuar correctamente en cada una de las etapas del Sistema de Justicia Penal desde la perspectiva policial.

La FGR puso a disposición de la población el correo electrónico vua.michoacan@fgr.org.mx, así como los teléfonos 443 322 5920 y 443 322 5936 para la presentación de denuncias.