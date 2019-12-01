Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 10:25:05

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre 2026.- Durante las primeras horas del día de hoy, la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó 13 cateos simultáneos como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, en distintos puntos del municipio de Querétaro, con el objetivo de fortalecer las acciones de investigación y combate a los delitos.

Las intervenciones se desarrollaron en las comunidades de Puerto de Aguirre y Buenavista, así como en las colonias Centro y Las Rosas, donde fueron detenidas 12 personas, identificadas como Manuel “N”, Daniel “N”, Jordán Isaí “N”, José Manuel “N”, Uriel Daniel “N”, Brandon Martín “N”, José Julián “N”, Oliver Brandon “N”, Juan Antonio “N” , Schoenstatt “N”, Guillermo “N” y Oriana “N”.

Como parte del despliegue operativo, se realizaron cateos a seis vehículos, con el objetivo de localizar indicios relacionados con las investigaciones en curso, en seguimiento a las acciones desarrolladas en los distintos puntos intervenidos

Durante las diligencias se localizaron diversas sustancias con características de narcótico, entre ellas marihuana, metanfetamina, cocaína y otras sustancias cristalinas y granuladas, distribuidas en bolsas y envoltorios.

Asimismo, fueron localizadas siete armas de fuego de distintos calibres, tres cargadores y dinero en efectivo.

Durante el despliegue se reportó la revisión de dos vehículos y la localización de otro, como parte de las diligencias desarrolladas en los distintos puntos intervenidos.

Los indicios asegurados serán analizados por personal de Servicios Periciales para ser integrados a las carpetas correspondientes; y las personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del delito, en Sinergia con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro,Policía Estatal y Gabinete de Seguridad con la Guardia Nacional y Ejército Mexicano.