FGE refuerza pesquisas por agresión en contra de la Policía Municipal en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 22:48:26

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado ](FGE) informó que avanza en las investigaciones sobre la agresión registrada el pasado 14 de septiembre contra elementos de la Policía Municipal de Uruapan, hecho en el que murió el agente Vidal B.

De acuerdo con los primeros reportes, el policía se encontraba de guardia en un punto de revisión sobre el Boulevard industrial cuando fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta. En el ataque, una mujer que lo acompañaba resultó ilesa.

En el lugar se aseguraron casquillos de calibres 9 mm, .223 y .45 mm, los cuales fueron recolectados y embalados para su análisis. Peritos en criminalística, balística, video, fotografía, medicina forense y química participaron en las diligencias.

La Policía de Investigación, bajo la coordinación, del Ministerio Público, continúa con diversas acciones para dar con los responsables, mientras la FGE reiteró su compromiso de realizar un proceso puntual y apegado a la legalidad para que el caso no quede impune.