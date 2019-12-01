Localizan restos óseos en camino de terracería de Celaya; investigan posible relación con hallazgo previo

Localizan restos óseos en camino de terracería de Celaya; investigan posible relación con hallazgo previo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 19:37:58
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Celaya, Guanajuato, 20 de octubre de 2026.- La tarde de este martes se localizaron restos humanos sobre un camino de terracería en la comunidad La Trinidad.

Personal policíaco y socorristas se desplazaron a la zona mencionada camino que conecta a dicha comunidad a San Luis Rey, dónde al confirmar los hechos se alertó a la Fiscalía Regional quienes procesaron la escena.

En los primeros reportes indican que fue hallada una mandíbula y demás restos óseos de una persona.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre en la misma zona fue encontrado un cráneo humano, por lo que será en base a los estudios forenses por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinarán si pertenecen a una misma persona.

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