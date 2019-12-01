FGE Michoacán confirma 5 muertos y 5 heridos por explosión de coche frente a cuartel en Coahuayana: La mayoría son policías comunitarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 21:53:40

Morelia, Mich., a 6 de diciembre de 2025.– La explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en Coahuayana, dejó cinco personas muertas y cinco más heridas, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) al anunciar que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

En el sitio se localizaron los restos de dos personas junto a la camioneta que detonó, mientras que ocho elementos de la Policía Comunitaria resultaron lesionados. Más tarde, tres de ellos fallecieron en el hospital, reduciendo el número de sobrevivientes heridos a cinco.

Tras el ataque, autoridades estatales y federales —entre ellas Sedena, Semar, SSPC y SSP— desplegaron un operativo en la zona y dieron inicio a las primeras diligencias. También se movilizó un equipo especializado en investigación de explosiones, así como el Agrupamiento de Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos, debido al uso de material explosivo.

La investigación se desarrolla con la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), por tratarse de un hecho que involucra explosivos y posibles delitos de orden federal.

La FGE afirmó que continuará recolectando indicios para esclarecer el ataque e identificar plenamente a las dos personas fallecidas en el vehículo.