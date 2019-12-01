FGE Michoacán asiste a la segunda sesión de la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Coordinación del Sistema Penitenciario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 11:00:52

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de promover mejores condiciones en favor de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), entre otros, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, participó en la segunda sesión de la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Coordinación del Sistema Penitenciario.

Durante la reunión, el Fiscal Especializado, Gerardo Andrés Herrera Pérez, presentó los trabajos desarrollados ante los integrantes de la Comisión Consultiva.

Dichas acciones se realizaron en colaboración con la Coordinación del Sistema Penitenciario y están orientadas a fortalecer las funciones de los servidores públicos que integran el Sistema.

Asimismo, el Fiscal expuso que las actividades efectuadas se encuentran enfocadas en el fortalecimiento institucional y encaminadas a garantizar el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos humanos dentro del ámbito penitenciario.