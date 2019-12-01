FGE Michoacán apela liberación de presunto homicida de Armando Linares y denuncia a juez por actuar de forma irregular

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía apeló la decisión de un juez de la zona de Zitácuaro, Michoacán que cambió la medida cautelar en el caso del asesinato del periodista Armando Linares, lo que resultó en la liberación del presunto responsable.

En entrevista señaló que el juez actuó de manera irregular y arbitraria al convocar a una audiencia fuera de la legalidad y tomar la decisión del cambio de medida cautelar.

Agregó que además de la apelación, se presentó una queja ante el Tribunal de Justicia del Estado, donde el juez ya fue sancionado.

"En una audiencia para una prueba, él mismo convocó fuera de la legalidad a los cinco minutos posteriores donde tomó la determinación del cambio de medida de prueba, entonces nosotros aparte de apelar esa decisión presentamos una queja ante el tribunal de justicia del estado donde inclusive ya fue sancionado ese juez y vamos a seguir con la investigación, le abrimos una carpeta a ese juez no queremos que haya ningún tipo de antecedentes más porque fue de manera arbitraria", detalló el ex secretario de Gobierno.

El Fiscal General mencionó que se abrió una carpeta de investigación contra el juez y que no permitirán que haya este tipo de antecedentes, aunque este ya concluyó su periodo y fue suspendido, la apelación continuará con la instancia superior, que es con los magistrados en materia penal.

Torres Piña también informó que tienen conocimiento de otro caso irregular en la región de Huetamo, que también está siendo investigado.