FGE investiga a presunto policía por atropellamiento en Misión del Valle

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que cuenta con líneas de investigación sólidas que permiten establecer, de manera preliminar, que el presunto responsable del atropellamiento en el que murió un hombre y una mujer resultó lesionada, en el fraccionamiento Misión del Valle, sería un elemento de una corporación policial.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que las investigaciones continúan en curso y que ya se realizan las acciones necesarias para localizar y detener al presunto responsable, a fin de ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Como se informó oportunamente, los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando una pareja fue embestida por una camioneta sobre la calle Convento de Cuitzeo. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar, dejando sin vida a un hombre y lesionada a una mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer totalmente el caso y aseguró que actuará con estricto apego a la ley para evitar que el hecho quede impune.