Elemento de Tránsito resulta lesionado tras ser presuntamente arrollado por taxista en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 21:59:41

Celaya, Gto., 11 de julio de 2026.- Un elemento de Tránsito y Policía Vial resultó lesionado y fue trasladado a un hospital tras ser presuntamente arrollado por un taxista, quien fue detenido.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado sobre la calle Morelos, frente al mercado del mismo nombre, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el agente intentaba levantar una infracción al conductor del taxi con número económico CE-1256, cuando éste presuntamente aceleró la unidad y arrolló al oficial.

Tras lo ocurrido, se presume que elementos de Tránsito y de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde aseguraron al posible responsable, mientras que el oficial recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un nosocomio, donde continúa recibiendo atención médica.

Se espera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirme de manera oficial lo ocurrido en las próximas horas a través de un comunicado.