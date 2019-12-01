Federación “desaparece” 116 homicidios en su informe sobre Michoacán: Suman más de mil 300 víctimas en 2025

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 19:46:27

Morelia, Mich., a 11 de diciembre de 2025.- De enero 1 al 30 de noviembre de este 2025, Michoacán suma mil 307 homicidios dolosos y no mil 191, como asegura el gobierno federal; en sus cifras, la Secretaría de Seguridad Pública federal, le restó 116 asesinatos a los que se han registrado en esta entidad en el lapso de referencia, donde además, 145 de estos crímenes, han sido en contra de mujeres, lo que ubica al estado en el lugar 6 en el ranking nacional en la comisión de este delito.

Las cifras oficiales

Este martes, en Palacio Nacional, allá en la Ciudad de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que encabeza Marcela Figueroa, señaló que Michoacán suma de enero al 30 de noviembre, mil 191 homicidios dolosos.

Marcela Figueroa recalcó que la información es proporcionada por las 32 fiscalías del país y Michoacán se encuentra dentro de las 7 entidades que concentran el 51% del total de casos de homicidio doloso en territorio nacional, con un 5.5%.

La lista del top 7 la encabeza Guanajuato, con 2 mil 388; le siguen Chihuahua (mil 661), Baja California (mil 586), Sinaloa (mil 541), Estado de México (mil 424), Guerrero (mil 240) y Michoacán (mil 191).

Sin embargo, las cifras reales, los mil 307 homicidios dolosos, ubican a Michoacán en el lugar seis nacional en este delito.

Los otros datos

Sin embargo, los “otros datos”, el conteo día a día en base a lo publicado por los medios digitales de información en el estado, pero también a las cifras de las propia Fiscalía estatal, dan cuenta de inconsistencias en los números que no checan con la realidad.

Así, la sumatoria de enero al 30 de noviembre de este año, revela que en Michoacán se cometieron mil 307 asesinatos y no los mil 191 que manejó el gobierno federal.

Estos son los homicidios dolosos reales cometidos día a día en Michoacán al corte referido por la federación:

Enero 142

Febrero 132

Marzo 121

Abril 120

Mayo 174

Junio 119

Julio. 103

Agosto 095

Septiembre 112

Octubre 122

Noviembre 067

Total: 1,307

Cabe destacar que de los mil 307 homicidios en este 2025 al corte del 30 de noviembre, al menos 145 se han cometido en contra de mujeres.