Quitan la vida a dos personas en la comunidad de Paso del Molino de Tangamandapio, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 21:40:44

Tangamandapio, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- Los cuerpos de dos personas que fueron asesinadas, se localizaron en un predio de la comunidad de Paso del Molino del municipio de Tangamandapio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el tramo carreteteto de La Trasquila-San Ángel, estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.