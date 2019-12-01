Vinculan a proceso a dos hombres en Guanajuato por delincuencia organizada, tentativa de homicidio y posesión de armamento exclusivo del Ejército

Guanajuato, Guanajuato, a 11 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, informó la vinculación a proceso de ALDO FABIÁN “N” y ÉDGAR ERNESTO “N”, imputados por delitos relacionados con delincuencia organizada, portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como tentativa de homicidio contra servidores públicos y delitos contra la salud. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de diciembre en San José Iturbide, donde ambos fueron detenidos tras agredir con armas de fuego a agentes de Investigación Criminal.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:50 horas, cuando agentes atendieron un reporte sobre hombres armados que viajaban en una camioneta. Al ubicar el vehículo en la calle Morelos, observaron que se detuvo y que uno de los tripulantes, ALDO FABIÁN “N”, descendió del mismo. Durante una revisión preventiva, los agentes le aseguraron un arma de fuego y varias dosis de metanfetamina, motivo por el cual procedieron a su detención.

Mientras esto ocurría, la camioneta continuó su marcha hasta un inmueble situado en la calle Vicente Guerrero. Al llegar, ÉDGAR ERNESTO “N” descendió del vehículo y abrió el portón para ingresar, momento en que los agentes se identificaron. El sujeto respondió accionando un arma de fuego contra ellos, obligándolos a ponerse a resguardo. Desde el interior del domicilio se realizaron múltiples detonaciones, lo que llevó a los elementos a ingresar y detener al agresor, quien portaba otra arma de fuego y se encontraba rodeado de un arsenal de alto poder: armas largas y cortas, granadas, cargadores abastecidos y equipo táctico con insignias de un grupo criminal.

En el lugar se aseguraron 6 armas largas, 8 armas cortas, tres granadas de mano, siete chalecos tácticos, 57 cargadores y 1,027 cartuchos útiles.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial determinara la vinculación a proceso de ambos detenidos. Además de los delitos federales ligados al armamento y al crimen organizado, se procesará a ÉDGAR ERNESTO “N” por tentativa de homicidio contra servidores públicos y a ALDO FABIÁN “N” por delitos contra la salud.

Un día después de la detención, el Ministerio Público ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal, también en San José Iturbide, donde se localizó otro arsenal de gran magnitud. El operativo permitió asegurar 26 armas de fuego (16 fusiles y 10 pistolas), 18 chalecos tácticos, 129 cargadores y alrededor de 2,000 cartuchos útiles, además de un inmueble que quedó bajo resguardo.

La Fiscalía señaló que, con una carpeta de investigación debidamente integrada, se logró formular imputación por los diversos delitos vinculados con las sustancias, armas y objetos asegurados, así como por actividades relacionadas con delincuencia organizada, considerándose un objetivo cumplido.

Finalmente, la institución informó que continúa reforzando las líneas de investigación para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos, así como la intervención de más personas vinculadas con esta actividad criminal.