Cae en Nuevo León Luis Felipe, presunto feminicida de Maritza, el crimen que conmocionó a Uruapan; rescatan con vida a sus dos hijas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 19:15:21

Uruapan, Mich., a 11 de diciembre de 2025.— Tras casi dos semanas de búsqueda ininterrumpida, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó este jueves la captura de Luis Felipe Duarte Gómez, señalado como presunto responsable del feminicidio de Maritza Espino Ponce y del secuestro de sus dos hijas, hechos que conmocionaron al municipio de Uruapan y encendieron la alarma nacional.

La detención se logró gracias a tareas de investigación e inteligencia realizadas por la FGE, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que permitieron ubicar y asegurar al sospechoso en territorio neoleonés.

Localizan con vida a las niñas

Durante la operación, autoridades confirmaron el hallazgo con vida de las menores Maritza Natalia (4 años) y Sofía Camila (6 años), quienes ya se encuentran bajo tutela de las autoridades de protección de Nuevo León, en espera de ser restituidas con su familia luego de los protocolos médicos y psicológicos correspondientes.

Las niñas permanecían desaparecidas desde el 24 de noviembre, cuando Maritza Espino fue vista por última vez. Su cuerpo fue localizado días después dentro de un tambo abandonado en un canal de Uruapan, crimen que detonó la activación de Alertas Amber y Alba en todo el país y una intensa movilización social para exigir su localización.

El hombre más buscado de Michoacán

Luis Felipe Duarte Gómez, de 36 años, era considerado el principal sospechoso desde que la Fiscalía confirmó que existían denuncias previas por violencia de género y que mantenía una relación cercana con la víctima. Autoridades habían emitido orden de aprehensión, una ficha nacional de búsqueda y una recompensa de 100 mil pesos por información que llevara a su captura.

La FGE destacó que la operación conjunta representa un avance en el combate a la impunidad y agradeció la colaboración interinstitucional que permitió cerrar el cerco alrededor del presunto agresor, quien será trasladado en las próximas horas a Michoacán para enfrentar los cargos correspondientes.

Indignación social y exigencia de justicia

El caso provocó una fuerte indignación social en Michoacán y otros estados, donde colectivos feministas, vecinos y familiares realizaron marchas y vigilias exigiendo justicia para Maritza y la aparición con vida de sus hijas. La captura del presunto responsable representa un paso clave en un expediente que se convirtió en símbolo de la violencia feminicida en el país.

La familia de Maritza Espino ha solicitado que se garantice la seguridad, atención especializada y pronta restitución de las niñas, así como la aplicación de todo el peso de la ley contra el agresor.