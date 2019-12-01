Localizan al exgobernador Ney González en Norteamérica: Prófugo de México por lavado, fraude y saqueo de tierras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 21:45:23

Tepic, Nay., a 11 de diciembre de 2025.– Después de más de tres años moviéndose en las sombras, el polémico exgobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, finalmente fue ubicado en un país de América del Norte, revelaron autoridades estatales. La noticia desató un auténtico terremoto político: se trata del hombre señalado como cerebro de uno de los mayores saqueos de tierras turísticas en la historia del estado.

Fuentes oficiales confirmaron que ya se puso en marcha un operativo diplomático y jurídico para traerlo de regreso a México, donde lo espera un expediente que parece sacado de una novela de corrupción: fraude millonario, administración fraudulenta, tráfico de influencias, lavado de dinero, falsificación de documentos y la presunta venta irregular de miles de metros cuadrados de playas en la codiciada Riviera Nayarita.

Un exgobernador convertido en fugitivo de alto perfil

González Sánchez, quien gobernó de 2005 a 2011, desapareció del radar en 2022 tras emitirse órdenes de aprehensión en su contra. La Fiscalía lo acusa de haber operado un sofisticado esquema para “desaparecer” patrimonio público mediante el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), considerado por investigadores como un auténtico hoyo negro por donde se habrían desviado bienes con valor multimillonario.

Durante meses, el exmandatario habría saltado entre propiedades, identidades y contactos internacionales para evadir la justicia mexicana. Hasta ahora.

El proceso de extradición será la batalla final

Autoridades mexicanas confirmaron que ya se prepara la documentación para solicitar su entrega, aunque advierten que el proceso podría ser complejo: será necesario demostrar “doble criminalidad”, es decir, que los delitos imputados también existen en el país donde fue localizado.

Aun así, fuentes del gobierno indican que hay confianza total en traerlo de vuelta para que enfrente la justicia.

La caída del último “intocable”

El caso de Ney González cierra el círculo de una década marcada por escándalos en Nayarit, donde dos exgobernadores han sido investigados por la venta irregular de playas, terrenos turísticos y propiedades del estado. La localización del exgobernador priista es vista por analistas como el capítulo final de una red de corrupción que se extendió por años.

Mientras tanto, en Nayarit, varias organizaciones civiles celebraron la noticia como “un triunfo contra la impunidad”.

Ahora, el estado entero mantiene la mirada puesta en un solo objetivo: que Ney González pise territorio mexicano… directo a los tribunales.