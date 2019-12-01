Otro año ya se ha ido… Y “El Buki” deja fuera a Michoacán de su gira 2026

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- El cantante y compositor michoacano, Marco Antonio Solís “El Buki”, anunció a través de sus redes sociales su gira por el país en 2026, sorprendiendo a los michoacanos, debido a que no incluyó a su estado natal en las fechas.

“Hermanitos el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Hoy quiero compartirles que regresaré a los escenarios de México con mi gira “Gratitud”, un nombre que abraza lo vivido y lo que está por llegar”, expresó en la publicación.

La última vez pisó la capital michoacana como solista, fue en diciembre de 2021 con dos fechas, con taquillas agotadas en la Monumental de Morelia. Posteriormente regresó en noviembre de 2022 con la agrupación “Los Bukis” en el Estadio Venustiano Carranza.

Esta no sería la primera vez que el cantante deja fuera de su gira a Michoacán, incluso en abril del presente año desmintió un concierto en Morelia y meses después se rumoraba que Gobierno del Estado lo traería como parte del “Jalo Fest”.

“El próximo año nos invita a valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta. Y yo solo puedo darles las gracias por acompañarme en cada paso, por darle sentido a cada canción y por ser ese viento a favor que siempre nos impulsa”, detalló El Buki.

“Tour Gratitud 2026 será un encuentro con lo esencial: la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos… Los espero para celebrar la vida, la música…y esta Gratitud que nos une”, se lee en su publicación.