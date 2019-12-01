Siguen las investigaciones tras el homicidio de cinco personas aún sin identificar, en la comunidad de Santiaguillo de Flores de Salamanca, Guanajuato

Siguen las investigaciones tras el homicidio de cinco personas aún sin identificar, en la comunidad de Santiaguillo de Flores de Salamanca, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 20:55:30
Salamanca, Guanajuato, a 11 de diciembre de 2025.- Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones luego del asesinato de cinco personas, cuyos cuerpos permanecen sin identificar, en la comunidad Santiaguillo de Flores. La Fiscalía del Estado de Guanajuato, confirmó el hallazgo ocurrido la mañana de este miércoles, cuando cuatro hombres y una mujer fueron localizados sin vida tras un ataque armado.

El reporte inicial alertó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno sobre detonaciones en la zona. Al llegar al lugar, los elementos encontraron a las víctimas baleadas en un predio situado sobre el camino de acceso a la comunidad, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de paramédicos.

A su arribo, los rescatistas determinaron que las cinco personas ya no presentaban signos vitales. En consecuencia, la zona fue acordonada para preservar la escena mientras se realizaban las primeras diligencias y trabajos periciales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado efectuó la inspección del área, levantamiento de indicios y documentación correspondiente para integrar la carpeta de investigación. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la capital del estado, donde se realizarán las necropsias y el proceso de identificación oficial.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha establecido el móvil del ataque. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer este múltiple homicidio.

