Fatal accidente en la carretera a Tequisquiapan deja una persona fallecida tras caer en un canal en Colón, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 10:44:25

Colón, Querétaro, a 4 de sptiembre de 2025.- El conductor de una camioneta, perdió la vida de manera trágica, luego de caer dentro de un canal de aguas negras, ubicado en la carretera a Tequisquiapan.

Fue cerca de las 03:00 horas, a la altura del parque industrial Kaizen II, en el municipio de Colón, en donde la camioneta perdió el control por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, la camioneta se salió del camino y cayó dentro del canal de aguas negras, en donde su conductor desafortunadamente perdió la vida.

Al lugar acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y esperaron a los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.