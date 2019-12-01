Fatal accidente en avenida Cimatario de la capital queretana, deja 2 personas sin vida

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 21:57:38

Querétaro, Querétaro, a 21 de julio de 2026.- Una pareja perdió la vida, luego de un fuerte accidente, que se registró, la noche de este martes, en la avenida Cimatario, a la altura de la CTM.

De acuerdo a la información obtenida, el auto tipo Mustang, circulaba sobre la 57, en dirección a la Ciudad de México, sin embargo por el presunto exceso de velocidad, en auto perdió el control, lo que ocasionó que cayera del puente.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte de dos personas, un hombre y una mujer, por lo que dieron parte a las autoridades.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.