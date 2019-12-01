Ataque armado deja un hombre sin vida en estacionamiento de tienda en Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 21:55:15

Irapuato, Gto., 21 de julio de 2026.- El cuerpo de la víctima quedó tendido junto a un automóvil en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre el Cuarto Cinturón Vial, luego de que la mañana de este martes fuera atacado a balazos en el fraccionamiento Pavorreales.

Vecinos y transeúntes que escucharon las detonaciones dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911, lo que generó la llegada de corporaciones policiacas y paramédicos al cruce con la calle Violetas.

Al revisar al hombre, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada de inmediato para evitar el acceso de curiosos y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

Agentes de la Policía Municipal resguardaron el sitio mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron con el procesamiento de la escena.

Durante la inspección fueron localizados al menos dos casquillos percutidos, los cuales quedaron integrados como evidencia dentro de la carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta tras cometer el ataque. Aunque se desplegó un operativo de búsqueda en la zona con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno, hasta ahora no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y establecer la identidad de los responsables.