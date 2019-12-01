Familia queretana reportada como no localizada en Guerrero, habría sido encontrada sin vida 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:35:27
Querétaro, Querétaro, a 3 de febrero 2026.- Desde hace una semana, familiares, autoridades y habitantes de localidades a Tecpan de Galeana y Petatlán, realizaron la búsqueda de una familia queretana, reportada como no localizada.

Desde hace una semana, familiares perdieron contacto con la familia, integrada por papás e hija, luego de haber visitado la zona en mención, por lo que rápidamente se implementó la búsqueda.

De este hecho el Gobernador del Estado Mauricio Kuri, dijo “El secretario de gobierno ya está comunicándose con las autoridades de Guerrero, y con la familia, para ver con lo que podamos ayudar”.

Transcurrió que tras labores de búsqueda, este fin de semana se localizó el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 40 años, quien cuenta con las características de una de las personas reportadas como no localizadas.

Tras el hallazgo, se continuó la búsqueda y de manera extraoficial se señaló que ya fue localizada la familia reportada sanjuanense, la cual fue trasladada a la unidad del Servicio Médico Forense.

De este hecho, se espera mayor información por parte de ambas autoridades, ya que hasta el momento, se han manejado de manera hermética.

Noventa Grados
