Familia que había sido reportada como desparecida, es localizada sin vida dentro de un vehículo en Sinaloa; su causa de muerte fue por un accidente vehicular

Mazatlán, Sinaloa, a 26 de agosto de 2025.- Los identificados como Francisco, Patricia y Denisse, fueron localizados sin vida al interior de una unidad en la que circulaban, ya que sufrieron un accidente en la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura del kilómetro 83, en el municipio de Elota, esto luego de que el pasado 14 de agosto fueran reportados como desaparecidos por sus familiares.

Familiares de los fallecidos, pensaban que habían sido víctimas de algún delito, ya que poco tiempo después de emprender su viaje, quedaron incomunicados, motivo por el cual, el pasado 21 de agosto, realizaron una marcha de protesta en Culiacán, en la que exigían a las autoridades intensificar la búsqueda de sus seres queridos, quienes como habían reportado, salieron el pasado 14 de agosto rumbo a Mazatlán, indicando que regresarían el mismo día, pero nunca más volvieron a saber de ellos.

Los familiares indicaron que, aparte de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, también lo hicieron en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, la cual emitió la ficha de búsqueda.

El día de ayer, las autoridades recibieron un llamado en el número de emergencia 911, en el cual indicaban que un vehículo de la marca nissan xtreme, color naranja, se encontraba volcado, en la ya referida carretera y al interior se encontraban cuerpos en avanzado estado de descomposición, motivo por el cual las unidades arribaron al lugar, y al llegar, confirmaron que los cuerpos sin vida, eran de Patricia Villa Oliva de 48 años de edad, Francisco Javier Quiñones Gastelum de 49 años y Denisse Alejandra de 29 años de edad.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, indicó que, la causa de muerte de esta familia fue por un accidente vehicular, asegurando que las autoridades no encontraron ningún signo de violencia en los cuerpos.