Fallecen dos trabajadores tras derrumbe en empresa piedrera en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 08:00:50

Allende, Nuevo León, a 20 de septiembre de 2025.- Dos hombres perdieron la vida, después de que se registrara un derrumbe en la empresa piedrera en la que laboraban, en el municipio de Allende.

Los hechos ocurrieron en la empresa Unidad Trituradora de Allende, que se ubica sobre las vialidades de arroyo Las Cruces y arroyo Lazarillo del mencionado municipio.

Tras llamar al número de emergencias, al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes pidieron el apoyo de personal de la Cruz Roja para poder sacar los cuerpos, debido a que se encontraban en una zona inestable y existía el riesgo de que hubiera más derrumbes.

Según información de las autoridades, las víctimas tenían 52 y 28 años de edad respectivamente, aunque no dieron a conocer su identidad.

Asimismo, llegaron autoridades municipales, así como personal de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, quienes se encargaron de comenzar las indagatorias correspondientes, para esclarecer las causas del siniestro.