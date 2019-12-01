Fallece rescatista al caer en barranco, mientras participaba en búsqueda de abuelito en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 09:10:29

Tenango de Doria, Hidalgo, a 11 de septiembre de 2025.- Mientras participaba en el operativo de búsqueda de un abuelito, un rescatista perdió la vida al caer en un barranco de alrededor de 200 metros de profundidad en Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en un tramo de la carretera estatal Tenango-Metepec, en una zona conocida como El Estribo, en el municipio de Tenango de Doria.

En las labores para recuperar el cuerpo del rescatista, quien fue identificado con las iniciales J.G.T., de 42 años de edad, participaron elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo, debido a que se necesitaba equipo profesional.

Al momento del accidente, se realizaba la búsqueda de Regino Modesto Valerio, un adulto mayor de 82 años de edad, de la comunidad de San Nicolás, quien desapareció desde el pasado viernes 5 de septiembre, por lo que ya suman varios días de que se desconoce su paradero.