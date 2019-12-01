Fallece rescatista al caer en barranco, mientras participaba en búsqueda de abuelito en Hidalgo

Fallece rescatista al caer en barranco, mientras participaba en búsqueda de abuelito en Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 09:10:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tenango de Doria, Hidalgo, a 11 de septiembre de 2025.- Mientras participaba en el operativo de  búsqueda de un abuelito, un rescatista perdió la vida al caer en un barranco de alrededor de 200 metros de profundidad en Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en un tramo de la carretera estatal Tenango-Metepec, en una zona conocida como El Estribo, en el municipio de Tenango de Doria.

En las labores para recuperar el cuerpo del rescatista, quien fue identificado con las iniciales J.G.T., de 42 años de edad, participaron elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo, debido a que se necesitaba equipo profesional.

Al momento del accidente, se realizaba la búsqueda de Regino Modesto Valerio, un adulto mayor de 82 años de edad, de la comunidad de San Nicolás, quien desapareció desde el pasado viernes 5 de septiembre, por lo que ya suman varios días de que se desconoce su paradero.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Fallece rescatista al caer en barranco, mientras participaba en búsqueda de abuelito en Hidalgo
Identifican a mujer ultimada en Morelia, Michoacán 
Empresa propietaria de pipa que explotó en Iztapalapa asegura que
Más información de la categoria
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Empresa propietaria de pipa que explotó en Iztapalapa asegura que
Se suspenden clases en Guerrero ante el pronóstico de fuertes lluvias
Comentarios