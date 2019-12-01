Presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de su vecina, es vinculado a proceso en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 26 de enero de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Claudio “N”, por su posible relación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de su vecina de 18 años de edad, en el municipio de Peribán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 20 de enero, el imputado ingresó al domicilio de la víctima que estaba en su habitación, cuando en un momento determinado Claudio “N” la atacó sexualmente, por lo que el papá de la joven la auxilió y solicitó el apoyo de la Policía Municipal de Los Reyes, quien logró su detención.

Luego de que el imputado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que integró la Carpeta de Investigación; tras reunir los datos de prueba suficientes el investigado fue presentado ante el Juez de Control, quien lo vinculó a proceso, fijó prisión preventiva justificada y estableció el plazo de un mes de investigación complementaria.