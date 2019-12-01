Fallece niña de 9 años por lluvias en Jalisco; fue arrastrada por la corriente de un río

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 19:58:39

Atotonilco el Alto, Jalisco, a 17 de agosto de 2025.- Mientras iba a bordo de una motocicleta junto a su padre, una niña de 9 años de edad perdió la vida en la localidad Rincón de los Molinos, del municipio de Atotonilco el Alto.

De acuerdo a información de las autoridades, ambos fueron jalados por la corriente del río el pasado sábado 16 de agosto, alrededor de las 16:00 horas.

La Unidad Municipal de Protección Civil, arribó al lugar para la búsqueda de la menor, pero lamentablemente fue localizado su cuerpo sin vida aproximadamente a las 18:00 horas, el cual se encontraba a unos 5 metros de la orilla y estaba atorado en un árbol.

Asimismo, las autoridades indicaron que su padre, logró salvarse.

Esta víctima, se suma a los otras ocho que han perdido la vida durante las lluvias que se han registrado en la entidad, por lo que suman nueve víctimas.



