Fallece mujer al cubrir con su cuerpo a su hija durante un incendio en tienda departamental de Veracruz 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 22:42:02

Las Choapas, Veracruz, a 14 de septiembre de 2025.- Una mujer perdió la vida, después de que se registrara un incendio en la tienda departamental Coppel, debido a que mientras estaban las llamas, la victima cubrió con su cuerpo a su hija de un año y medio de edad, en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

La fémina, quien fue identificada como Karina Cortés Gómez, de 21 años de edad, logró sacar a su niña ilesa, pero ella tenía quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, por lo que no pudo sobrevivir.

De acuerdo a la información, Karina, quien era originaria de Tlacuiloalapan, municipio de Moloacán, había llegado al Coppel, donde cobraría un dinero, y cuando ocurrió el incendio, ella se quedó atrapada en la fila.

Al intentar salir a la calle, en el camino sufrió las quemaduras, que la dejaron gravemente herida.

Según datos de los paramédicos de la Cruz Roja, reportaron que la joven había sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en casi todo su cuerpo y fue llevada vía aérea al hospital del IMSS-Bienestar de Coatzacoalcos, pero debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió, falleció en las primeras horas del domingo.

Su pequeña hija fue reclamada por sus familiares, quienes llegaron provenientes de su pueblo en Moloacán.

Asimismo, los representantes de la tienda departamental expresaron sus condolencias e informaron que están a la espera del informe de las autoridades que investigan las causas del incidente.